In seiner Fernsehansprache hat Wladimir Putin eine entschlossene Reaktion angekündigt. (dpa / picture alliance / Pavel Bednyakov)

In einer Videobotschaft gratulierte er Teilnehmern eines Industrieforums in Moskau. Es war allerdings nicht klar, wann die Aufnahme entstand. Aus dem Kreml verlautete zudem, Putin habe heute mit dem iranischen Regierungschef Raisi telefoniert. Einen ersten öffentlichen Auftritt gab es zudem vom russischen Verteidigungsminister Schoigu. Er besuchte laut der Nachrichtenagentur RIA an der Ukraine-Invasion beteiligte Truppen.

Nach der Rebellion der Wagner-Gruppe hatte es zunächst keinerlei Stellungnahmen Putins und Schoigus gegeben. Sie waren von Wagner-Chef Prigoschin heftig kritisiert worden. Der derzeitige Aufenthalt Prigoschins ist unbekannt; er soll laut einer Vereinbarung mit der Regierung nach Belarus ausreisen. In Moskau wurde heute der Anti-Terror-Notstand aufgehoben. Dieser war wegen der am Samstag auf die Hauptstadt vorrückenden Wagner-Einheiten verhängt worden.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.