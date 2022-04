Der russische Präsident Putin und Verteidigungsminister Schoigu bei ihrem im Staatsfernsehen übertragenen Treffen. (Russian Presidential Press and Information Office/IMAGO/ITAR-TASS)

Sollten sich die letzten noch auf dem Areal befindlichen ukrainischen Soldaten ergeben, kämen sie mit dem Leben davon und würden "mit Respekt" behandelt. Schoigu bezifferte deren Zahl auf über 2.000 und fügte hinzu, weitere knapp 1.500 weitere Kämpfer hätten sich bereits ergeben. Nach ukrainischen Angaben sollen sich auch viele Zivilisten auf das Gelände geflüchtet haben. Derweil konnten laut Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk vier Busse Mariupol mit Menschen an Bord verlassen. Die Evakuierungen sollen demnach heute fortgesetzt werden.

Die Region Luhansk im Osten der Ukraine ist nach Angaben des örtlichen Gouverneurs bereits zu 80 Prozent von der russischen Armee erobert worden. In der vergangenen Nacht waren nach ukrainischen Angaben erneut auch die Großstadt Charkiw sowie die Städte Selenodolsk und Welyka Kostromka Ziel russischer Angriffe. In Charkiw seien mindestens zwei Hochhäuser in Brand geraten. Im Kiewer Vorort Borodjanka wurden nach ukrainischen Angaben zwei weitere Massengräber mit Leichen von Zivilisten entdeckt. Einige von ihnen wiesen Folterspuren auf, teilte die dortige Polizei mit.

Ukraine schlägt Verhandlungen mit Russland in Mariupol vor

Der Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, Podoljak, hatte gestern Abend Gespräche mit Russland in Mariupol vorgeschlagen, um über die Evakuierung der Soldaten auf dem Gelände des Stahlwerks zu verhandeln. Er schrieb bei Twitter, es könne eine „besondere Verhandlungsrunde“ ohne Vorbedingungen in der umkämpften Hafenstadt geben. Es könnten Zweier- oder Vierergespräche geführt werden. „Damit unsere Jungs gerettet werden, das Asow-Regiment, das Militär, Zivilisten, Kinder, die Lebenden und die Verwundeten“, schrieb Podoljak.

