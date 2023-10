Die ATACMS-Raketen haben eine Reichweite von 300 Kilometern. Sie könnten damit die militärischen Möglichkeiten der Ukraine deutlich verbessern. (dpa / picture alliance / Photoshot)

Präsident Putin sagte auf einer Pressekonferenz in Peking, die Raketen hätten keine Auswirkungen auf die Lage an der Front. Sie würden das Leid nur verlängern. Die Lieferung zeige zudem, dass die USA zunehmend in den Konflikt verwickelt seien.

Die Ukraine hatte die ATACMS-Raketen in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland gestern erstmals eingesetzt. Dabei sollen mehrere Hubschrauber, militärische Spezialtechnik, eine Abschussrampe der Flugabwehr und Waffenarsenale zerstört worden sein. - Die Raketen haben eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern und gelten bei der Zielerfassung als sehr präzise. Sie werden wegen ihrer relativ großen Reichweite oft mit den deutschen Taurus-Marschflugkörpern verglichen, die Kiew ebenfalls angefragt hat.

