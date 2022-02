Ukraine-Konflikt Putin ordnet Entsendung russischer Truppen in die Separatistengebiete an

Russlands Präsident Putin hat angeordnet, Soldaten in die Separatistengebiete in der Ostukraine zu verlegen. In zwei Dekreten an das russische Verteidigungsministerium heißt es, die Soldaten sollten dort - so Putin - für die "Aufrechterhaltung des Friedens" sorgen.

