Das russische Parlament, die Staatsduma (dpa / Alexander Astafyev / Sputnik )

In zwei Dekreten an das russische Verteidigungsministerium heißt es, die Soldaten sollten dort - so Putin - für die "Aufrechterhaltung des Friedens" sorgen. Das russische Parlament, die Staatsduma, soll schon heute über die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten entscheiden. Die Parlamentssitzung wird um 10 Uhr deutscher Zeit beginnen. Die Zustimmung gilt als sicher, da die Parlamentarier Putin vor einer Woche Putin dazu aufgerufen hatten, die Unabhängigkeit der Gebiete anzuerkennen.

In einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede begründete Putin sein Vorgehen mit der historischen Entwicklung der Ukraine und griff zugleich die Regierung in Kiew und den Westen scharf an. Die Ukraine sei eine Kolonie der USA mit einem Marionettenregime, sagte Putin. Die NATO und die USA hätten zudem versprochen, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnen werde, es sei aber das genaue Gegenteil passiert.

Die Europäische Union und die NATO reagierten umgehend auf das russische Vorgehen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel erklärten gemeinsam, die Anerkennung der beiden Separatistengebiete sei ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Die EU und ihre Partner würden geschlossen und entschlossen reagieren. Allerdings steht noch nicht fest, ob bereits in Kürze Sanktionen verhängt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.