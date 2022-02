Das russische Parlament, die Staatsduma (dpa / Alexander Astafyev / Sputnik )

In zwei Dekreten an das russische Verteidigungsministerium heißt es, die Soldaten sollten dort - so Putin - für die "Aufrechterhaltung des Friedens" sorgen. Das russische Parlament, die Staatsduma, soll schon heute die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten bestätigen. Außerdem soll das Parlament nach Putins Worten auch Verträge mit den sogenannten Volksrepubliken abschließen, damit Russland sie militärisch unterstützen könne. Die Zustimmung der Staatsduma gilt als sicher, da die Parlamentarier Putin vor einer Woche noch dazu aufgerufen hatten, die Unabhängigkeit der Gebiete anzuerkennen.

In einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede begründete Putin sein Vorgehen mit der historischen Entwicklung der Ukraine und griff zugleich die Regierung in Kiew und den Westen scharf an. Die Ukraine sei eine Kolonie der USA mit einem Marionettenregime, sagte Putin. Die NATO und die USA hätten zudem versprochen, dass sich die NATO nicht nach Osten ausdehnen werde, es sei aber das genaue Gegenteil passiert.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.