Russlands Präsident Wladimir Putin (AFP / Sputnik / MIKHAIL METZEL)

Putin wies das russische Verteidigungsministerium an, von Freitagmittag bis in die Nacht auf Sonntag die Kampfhandlungen einzustellen, wie aus einer Mitteilung des Kreml hervorgeht. Viele orthodoxe Christen, einschließlich derjenigen, die in Russland und der Ukraine leben, feiern Weihnachten am 6. und 7. Januar.

Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj reagierte ablehnend auf die Ankündigung aus dem Kreml. Er sprach von "Heuchelei" und erklärte, vor einer Feuerpause müssten die russischen Truppen die Ukraine verlassen.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.