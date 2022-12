Der russische Präsident Putin in einer Videoansprache. (AP / Mikhail Metzel)

Putin erklärte in einem Video an die Mitarbeiter russischer Geheim- und Sicherheitsdienste, die Situation in den Volksrepubliken Donezk und Luhansk sowie in den Regionen Cherson und Saporischschja sei extrem schwierig. Die Spionageabwehr müsse sich auf das Höchste konzentrieren, um Aktivitäten ausländischer Geheimdienste zu unterdrücken und Verräter, Spione und Saboteure zu identifizieren.

Putin hatte im September erklärt, Russland habe die vier Regionen im Süden und Osten der Ukraine annektiert. Allerdings hatte Moskau zu keinem Zeitpunkt die Kontrolle über alle Gebiete. Auch werden die dort abgehaltenen Volksabstimmungen im Westen als Schein-Referenden gesehen und nicht anerkannt. Erst im vergangenen Monat war es den ukrainischen Streitkräften zudem gelungen, die russischen Truppen aus der südukrainischen Stadt Cherson zu vertreiben.

