Der russische Präsident Putin hat das Ziel ausgegeben, den Wohlstand des Landes zu steigern.

In einer Rede zur Lage der Nation sagte Putin, bereits in diesem Jahr werde es spürbare Verbesserungen geben. Vor allem Familien sollten profitieren. Der russische Staatschef kündigte mehr staatliche Hilfen und Steuervorteile an. Ziel sei es unter anderem, die Geburtenrate anzuheben. Andere Maßnahmen zielen darauf ab, Familien den Erwerb eines Eigenheims zu erleichtern. Außerdem soll die Kleinkinderbetreuung ausgebaut werden.