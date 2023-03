Der russische Präsident Putin hat zum Jahrestag der Annektion die Halbinsel Krim besucht. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Sevastopol Governor Press Servic)

Im staatlichen Fernsehen war er mit einer Gruppe von Behördenvertretern zu sehen. Russland hatte das ukrainische Territorium am 18. März 2014 offiziell zum Teil des eigenen Staatsgebiets erklärt. Die Regierung in Kiew kündigte nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs vor einem Jahr an, die Krim ebenso wie alle anderen besetzten Gebiete militärisch zu befreien.

