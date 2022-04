Die Baustelle des Kosmodroms Wostotschny (Sergey Mamontov)

Russland habe nicht vor, sich selbst zu isolieren, und auch ausländischen Mächten werde eine Abschottung des Landes nicht gelingen, sagte Putin bei einem Besuch des Weltraumbahnhofs Wostotschny ganz im Osten des Landes. Seit Beginn der des Angriffs auf die Ukraine vor knapp sieben Wochen war es Putins erste bekannte Reise an einen Ort außerhalb von Moskau. Offizieller Anlass der Reise war ein Gespräch mit Kosmonauten und Mitarbeitern des neuen Kosmodroms Wostotschny.

Putin verteidigte zudem seine Entscheidung, in die Ukraine einzumarschieren. Die Operation diene der Gewährleistung der russischen Sicherheit. Russland habe keine andere Wahl gehabt. Der Konflikt mit den - so wörtlich - "antirussischen Kräften in der Ukraine" sei nur eine Frage der Zeit gewesen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.