Der russische Präsident Vladimir Putin vertritt die Ansicht, dass Russland das ukrainische Getreide ersetzen kann. (imago / ZUMA Wire / Gavriil Grigorov / Kremlin Pool)

Putin schreibt in einem Artikel für afrikanische Medien, der auf der Internetseite des Kreml veröffentlicht wurde, man erwarte in diesem Jahr erneut eine Rekordernte. Russland sei in der Lage, das Getreide aus der Ukraine sowohl auf kommerzieller als auch auf unentgeltlicher Grundlage zu ersetzen. Anlass für Putins Äußerungen ist ein Russland-Afrika-Gipfel ab Donnerstag in Sankt Petersburg.

Das Abkommen über den Export von Getreide aus der Ukraine war vor einer Woche ausgelaufen. Russland lehnte eine Verlängerung ab. In der Folge setzten sich unter anderem die Vereinten Nationen dafür ein, die Vereinbarung wieder in Kraft zu setzen. Auch China forderte eine Lösung und appellierte an Russland ebenso wie an die Ukraine, sich rasch über eine Wiederaufnahme der Exporte zu einigen.

