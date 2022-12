Russlands Präsident Putin sagt traditionelle Jahrespressekonferenz ab. (pa/dpa/Yuri Kochetkov)

Das teilte Kremlsprecher Peskow in Moskau mit. Einen Grund nannte er nicht. Beobachter sind überzeugt, dass der russische Präsident Fragen der internationalen Journalisten zum Krieg in der Ukraine vermeiden will. Zu der Veranstaltung reisten stets Hunderte russische und ausländische Medienvertreter an.

Auch der Neujahrsempfang soll ausfallen. Für Putins jährliche Rede vor den beiden Parlamentskammern gibt es noch keinen Termin.

Weiterführende Informationen

