Die eigentlich für die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 vorgesehenen Gasmengen könnten über die Schwarzmeer-Region in die Türkei geleitet werden, sagte der Kremlchef bei einer Pressekonferenz in Moskau. Dort könne dann ein großes Verteilerzentrum für Gas eingerichtet werden. Voraussetzungen für dieses Projekt seien das Interesse der europäischen Partner sowie die Wirtschaftlichkeit. Er wolle das Vorhaben am Donnerstag mit dem türkischen Präsidenten Erdogan beim Treffen in der kasachischen Hauptstadt Astana besprechen. Derzeit gibt es jedoch verstärkt Bemühungen in Europa, sich von russischem Gas unabhängig zu machen.

Putin wies zudem darauf hin, dass man zur Gewährleistung der europäischen Gasversorgung auch die Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 reparieren und in Betrieb nehmen könne. Zugleich wiederholte Putin seine Vorwürfe gegen die USA, die Leitungen beschädigt zu haben.

