Der russische Präsident Putin (AP / Mikhail Metzel)

Russland werde alle seiner Ziele in der Ukraine erfüllen, sagte Putin in einer Rede vor russischen Militärs und Verteidigungsexperten in Moskau. Bei der finanziellen Unterstützung für das Militär gebe es keine Einschränkungen. Das Land und die Regierung würden alles unternehmen, was nötig sei, damit den Soldaten eine moderne Ausstattung zur Verfügung stehe. Aktuell würden 150.000 einberufene Reservisten auf ihren Einsatz vorbereitet.

Zuvor hatte Kreml-Sprecher Peskow die USA vor weiteren Waffenlieferungen an Kiew gewarnt. Diese würden den Konflikt nur weiter verschärfen, erklärte Peskow anlässlich der USA-Reise von Ukraines Präsidenten Selenskyj. Dieser wird am Abend von US-Präsident Biden in Washington erwartet.

US-Angaben zufolge will Biden bei dem Treffen bekanntgeben, dass sein Land der Ukraine erstmals das Patriot-Flugabwehrsystem zur Verfügung stellt. Die Lieferung sei Teil von US-Militärhilfen im Umfang von 1,8 Milliarden Dollar, hieß es in Washington.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.