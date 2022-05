Russlands Präsident Putin (imago/SNA/Ramil Sitdikov)

Putin sagte demnach in einem Telefonat mit Frankreichs Präsident Macron und Bundeskanzler Scholz, Russland sei bereit, Lösungen für den ungehinderten Export ukrainischen Getreides von Häfen des Schwarzmeeres aus zu finden. In dem 80-minütigen Gespräch habe Putin zugleich Deutschland und Frankreich vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt.

Wie ein Sprecher der Bundesregierung in Berlin mitteilte, forderten Scholz und Macron Putin zu direkten Verhandlungen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj auf. Zugleich unterstrichen sie die Notwendigkeit eines sofortigen Waffenstillstandes und eines Rückzugs der russischen Truppen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.