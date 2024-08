Weitere Zusammenarbeit

Der russische Präsident Wladimir Putin (l.) und der chinesische Ministerpräsident Li Qiang (Alexey Filippov / Pool Sputnik Kre / Alexey Filippov)

Beide Länder hätten im wirtschaftlichen und im humanitären Bereich langfristige gemeinsame Pläne ausgearbeitet, wurde Putin in der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zitiert. Schon vor dem Treffen in Moskau seien verschiedene Abkommen unterzeichnet worden, vor allem zu Energielieferungen. Li sagte, die chinesisch-russischen Beziehungen seien auf einem beispiellos hohen Niveau. Putin hatte zuletzt im Mai China besucht. Beide Mächte hatten sich in den vergangenen Jahren angenähert und eine strategische Partnerschaft ausgerufen.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.