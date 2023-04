Russlands Präsident Putin (r.) und der chinesische Verteidigungsminister Li in Moskau (IMAGO / SNA / IMAGO / Pavel Bednyakov)

Die militärischen Abteilungen arbeiteten aktiv zusammen, sagte Putin am Abend in Moskau. Er sprach von einem äußerst vertrauensvollen, strategischen Charakter der beiderseitigen Beziehungen. Wie der Kreml weiter mitteilte, erklärte Li, die Kooperation im militärischen Bereich habe sich in jüngster Zeit sehr gut entwickelt. Dies trage zur Stärkung der regionalen Sicherheit bei. An der Zusammenkunft nahm auch Russlands Verteidigungsminister Schoigu teil.

Beide Länder haben ihre wirtschaftlichen, politischen und militärischen Beziehungen seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 ausgebaut. China liefert nach eigenen Angaben aber keine Waffen an Russland.

