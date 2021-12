Dies teilte der Kreml mit. Washington wirft Moskau vor, einen Militärinvasion in der Ukraine vorzubereiten. Die russische Regierung bestreitet das. Biden kündigte bereits eine Reihe von Initiativen zum Schutz der Ukraine an.

Die Regierung in Kiew warnte am Freitag vor einem russischen Großangriff Ende Januar. Heute berichtete die Zeitung "Washington Post", russische Streitkräfte sammelten sich an vier Orten der Grenze. Die Rede ist von bis zu 175.000 Soldaten.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.