Papst Franziskus empfängt heute den russischen Staatspräsidenten Putin zu einer Audienz im Vatikan. Hauptthema dürfte der Krieg in der Ostukraine werden - religiöse Themen sollen im Bezug auf den Konflikt aber ausgeblendet werden.

Es ist nach 2013 und 2015 die dritte Audienz für Putin. Das bislang letzte Treffen zwischen dem Pontifex und dem Kreml-Chef war besonders brisant wegen des Ukraine-Konflikts, den Papst Franziskus immer wieder anprangert. Bei dem Treffen vor vier Jahren mahnte Franziskus deutlich Maßnahmen zum Frieden an. Die Ukraine dürfte auch dieses Mal das große Thema werden - allerdings nicht im religiösen Sinne.

Ukraine - religiöse Themen sollen keine Rolle spielen

In einem Interview mit der italienischen Kirchenpresseagentur SIR sagte Moskaus Erzbischof Paolo Pezzi, Putin und Franziskus wollten in Sachen Ukraine nur über "Frieden" sprechen, nicht über kirchliche Themen. Und das, obwohl es in der Ukraine auch Spannungen mit religiösem Hintergrund gibt. Im Dezember hatten orthodoxe Bischöfe eine von Russland unabhängige ukrainische Kirche gegründet und entzogen sich damit erstmals seit mehr als 300 Jahren der Aufsicht der russisch-orthodoxen Kirche. Moskau kritisierte damals, dass "politische statt religiöse" Hintergründe eine Rolle gespielt hätten.



Ein weiteres kirchliches Thema in der Ukraine: Die Rom unterstehende griechisch-katholische Kirche der Ukraine will von Franziskus zum Patriarchat aufgewertet werden. "Wir bitten ihn bei jeder Begegnung darum, vor allem wenn wir darüber sprechen, wie wir heute leben", sagte ihr Oberhaupt Großerzbischof Swjatoslav Schewtschuk in einem Interview des ukrainischen Pressedienstes RISU. Er kommt am Tag nach Putins Besuch in den Vatikan.



In der mehrheitlich orthodoxen Ukraine leben 3,6 Millionen Katholiken - weniger als zehn Prozent der Einwohner. Dass Franziskus dem Wunsch nachkommen wird, gilt aber als unwahrscheinlich. Im Vatikan fürchtet man eine Gefährdung der Beziehung zur russischen Orthodoxie.

Putin wird im Vatikan geschätzt

Zur Sprache kamen bei vergangenen Treffen auch der Krieg in Syrien und die Christenverfolgung in dem Land sowie die grundsätzlichen Beziehungen zwischen katholischer und orthodoxer Kirche. Weitere Themen diesmal könnten auch der Iran, der Nahostkonflikt und die atomare Abrüstung sein.



Putin wird im Vatikan wegen seines Eintretens für traditionelle Werte wie Ehe und Familie geschätzt. Er dürfte auch dazu beigetragen haben, dass es 2016 in Havanna zu dem historischen Treffen zwischen Franziskus und dem Vorsteher der Russisch-Orthodoxen Kirche, Kyrill I., kam.



Dieses gilt als Meilenstein in der Überwindung der seit 1.000 Jahren andauernden Spaltung der katholischen und der orthodoxen Kirchen. Immer wieder wird spekuliert, dass Franziskus Russland besuchen will. Doch wegen der Spaltung war noch nie ein Papst in dem Land. Die sowjetischen Präsidenten Gorbatschow und Jelzin hatten Papst Johannes Paul II. vergeblich nach Mokau eingeladen. Papst Franziskus besuchte zumindest mehrere mehrheitlich orthodox geprägte Länder, darunter in diesem Jahr Bulgarien, Rumänien und Nordmazedonien.