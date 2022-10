Der russische Präsident Putin. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Sergei Ilyin)

Er würde sich freuen den konstruktiven Dialog und die strategische Zusammenarbeit beider Länder fortzusetzen, teilte Putin in Moskau mit. Auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un übermittelte Xi seine Glückwünsche zu einer historischen Wiederwahl. In einem Bruch mit jahrzehntelangen Regeln wurde Xi heute vom neuen Zentralkomitee seiner Partei für eine dritte fünfjährige Amtszeit als Generalsekretär bestimmt. Damit dürfte der 69-Jährige im März vom Nationalen Volkskongress auch ein drittes Mal als Staatspräsident bestätigt werden. Den Weg dafür hatte Xi 2018 geebnet, als er die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten auf zwei Mandate abschaffte. Mit seiner Alleinherrschaft knüpft er an die bislang einzigartige Machtfülle des Staatsgründer Mao Tsetung an.

