Russland-Besuch

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wird in den kommenden Tagen Russlands Präsident Wladimir Putin treffen, hier ein Archivfoto (dpa / AP / Reuters)

Putin empfing Kim am Weltraumbahnhof Wostotschny im fernen Osten Russlands. Beide Politiker schüttelten sich demonstrativ die Hände. Kim bedankte sich für die Einladung. Wie russische Medien berichten, führte Putin Kim zum Auftakt des Besuches über das Gelände des Kosmodroms.

Kreml-Sprecher Peskow sagte zum Inhalt der Gespräche, beide Staaten

würden in sensiblen Bereichen zusammenarbeiten. Dazu werde man sich nicht äußern. Im Vorfeld wurde vor allem von westlicher Seite vermutet, dass Russland für seinen Krieg gegen die Ukraine nordkoreanische Waffen kaufen will. Kim wiederum soll Berichten zufolge an Technologien für Satelliten und U-Boote sowie Nahrungsmitteln für sein verarmtes Land interessiert sein.

