Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (picture alliance / abaca / Alexey Vitvitsky)

Bei dem etwa einstündigen Telefonat sei um die Bedingungen für eine Feuerpause gegangen, teilte der Élyséepalast mit. Der Kreml erklärte, es habe einen ausführlichen Meinungsaustausch gegeben. Macron sprach heute auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und erklärt dabei, Frankreich stehe an der Seite der Ukraine.

Die USA kündigten neue Sanktionen gegen Russland an. Wie der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Sullivan, sagte, sollen sie am Donnerstag in Brüssel bekanntgegeben werden, im Rahmen der Gipfeltreffen von NATO und EU. Dazu wird auch US-Präsident Biden erwartet. Die NATO lud zudem den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ein, auf dem Treffen eine Video-Ansprache zu halten.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.