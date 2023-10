Seidenstraßen-Gipfel in China (Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin/dpa)

Es sei eine Genugtuung, dass es trotz der Spannungen mit dem Westen noch Länder in Europa gebe, die zu Russland Kontakt hielten, sagte Putin bei einem Treffen am Rande des sogenannten Seidenstraßen-Gipfels in Peking. Orban sprach von einem schwierigen Treffen. Seine Regierung versuche trotz der Sanktionen der EU gegen Russland bei den bilateralen Kontakten mit Moskau zu retten, was möglich sei.

Für Putin war es das erste Treffen mit einem EU-Regierungschef seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine. Ungarn erhält von Russland anders als Deutschland noch Gas über eine Pipeline. Gegen Putin besteht ein internationaler Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine. China und Russland erkennen die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs aber nicht an.

