Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) und Russlands Präsident Wladimir Putin geben nach einem mehrstündigen Vier-Augen-Gespräch eine gemeinsame Pressekonferenz. (dpa/Kay Nietfeld)

Das sei der Grund dafür, warum Russland Sicherheitsgarantien des Westens fordere, sagte Putin. Bislang gebe es aber noch keine zufriedenstellende Antwort darauf. Der Kremlchef forderte außerdem, der Westen solle in dem Konflikt Druck auf die Regierung in Kiew ausüben, damit diese den Friedensplan von Minsk für die Ostukraine umsetze.

Scholz setzt weiter auf Dialog

Bundeskanzler Scholz bezeichnete den angekündigten russichen Teilrückzug an der Grenze zur Ukraine als gutes Zeichen. Er verwies darauf, dass Sicherheit in Europa nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland möglich sei. Darüber seien sich alle in der Nato und der Europäischen Union einig.

Der SPD-Politiker betonte, er weigere sich, die gegenwärtige Lage in dem Konflikt als aussichtslos zu bezeichnen; die diplomatischen Möglichkeiten seien bei weitem nicht ausgeschöpft. Jetzt müsse es darum gehen, entschlossen und mutig an einer friedlichen Lösung der Krise zu arbeiten.

Scholz bot Moskau einen umfangreichen Dialog an und machte zugleich deutlich, dass eine militärische Aggression gegen Kiew schwerwiegende Konsequenzen haben würde.

Russland kündigt Teil-Abzug von Soldaten an - Ukraine sieht Kriegsgefahr gebannt

Der Kreml hatte erklärt, einen Teil der Soldaten an der Grenze abgezogen zu haben. Sprecher Peskow nannte das einen gewöhnlichen Vorgang, kündigte zugleich aber weitere Militärübungen an. Der ukrainische Außenminister Kuleba sagte am Vormittag in Kiew, die Gefahr einer russischen Invasion sei vorerst abgewendet. Mit Hilfe der Verbündeten sei es gelungen, Russland von einer weiteren Eskalation abzuhalten.

Stoltenberg: "Sehe bislang keine Deeskalation in Grenzgebiet"

Die Nato beobachtet nach eigenen Angaben bisher keine Anzeichen für den Rückzug russischer Streitkräfte aus dem Grenzgebiet. Generalsekretär Stoltenberg sagte in Brüssel, bisher habe man vor Ort keine Deeskalation gesehen. Als positiv wertete Stoltenberg jedoch die von Moskau signalisierte Bereitschaft zur Fortsetzung von diplomatischen Bemühungen. Das gebe Anlass zu vorsichtigem Optimismus.

Außenministerin Baerbock: "Bisher nur Worte"

Bundesaußenministerin Baerbock äußerte sich zurückhaltend über den vom Kreml angekündigten Rückzug russischer Streitkräfte aus dem Grenzgebiet zur Ukraine. Bei einem Besuch in Madrid sagte die Grünen-Politikerin, bisher handele es sich lediglich um Worte, auf die erst noch Handlungen folgen müssten.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.