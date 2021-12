Scholz und Putin sprechen über Ukraine-Konflikt (dpa-infografik / Deutschlandradio / Andrea Kampmann)

Nach Angaben der Bundesregierung sprach Scholz dabei die verstärkte russische Militärpräsenz an der Grenze zur Ukraine an. Der Bundeskanzler habe seine Sorge angesichts der Lage geäußert und von der dringenden Notwendigkeit einer Deeskalation gesprochen. Außerdem sei es um den Stand der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zur friedlichen Lösung des Konflikts in der Ostukraine gegangen.

Der Kreml in Moskau erklärte, Putin habe Scholz über die russischen Vorschläge für verbindliche Sicherheitsgarantien informiert und die russische Sicht auf den Ukraine-Konflikt dargelegt. Russland fordert unter anderem ein Ende der Nato-Osterweiterung, durch die es sich bedroht sieht.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.