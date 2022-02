Russlands Präsident Putin trifft in Peking mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen. (IMAGO / SNA)

Zudem gebe es Lösungen bei der Lieferung von Kohlenwasserstoff. Aus keinem anderen Land importiert China so viel Energie und Rohstoffe wie aus Russland. Xi sicherte Putin unterdessen sein Unterstützung im Konflikt mit dem Westen zu und forderte ein Ende der Nato-Erweiterung nach Osten. Beide Seiten zeigten sich "zutief besorgt" angesichts ernsthafter Herausforderungen für die internationale Sicherheit.

Der russische Präsident ist der prominenteste politische Gast bei der Eröffnungszeremonie, nachdem Regierungsvertreter der USA, Großbritanniens und anderer Staaten den Olympischen Spielen aus Protest gegen die schlechte Menschenrechtslage in China fernbleiben. Putin hatte das als Versuch einiger Länder kritisiert, Sport zum Nutzen ihrer Ziele zu politisieren.

Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter meinte dazu, in Ländern wie China sollten keine Olympischen Spiele stattfinden, da sie nicht zu Transformation und mehr Offenheit führten. Vielmehr dienten sie der Selbstdarstellung autoritärer Systeme, sagte Kiesewetter im Deutschlandfunk . Er habe sich hier eine klarere Positionierung der deutschen Bundesregierung gewünscht.

Die Olympischen Winterspiele werden in gut einer Stunde im Nationalstadion in Peking feierlich eröffnet. Insgesamt gehen fast 3.000 Athletinnen und Athleten an den Start. Die Fahnenträger der deutschen Mannschaft sind Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bob-Pilot Francesco Friedrich.

