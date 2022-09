Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit

Archivbild: Die Staatschefs von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping (v.l.), während eines Treffens in Peking am 4. Februar 2022. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alexei Druzhinin)

Er befindet sich auf seiner ersten Auslandsreise seit gut zweieinhalb Jahren. Wegen der Corona-Pandemie hatte er das Land nicht verlassen. Bei dem Gipfel wird Xi auch den russischen Staatschef Putin treffen. China hält trotz des russischen Einmarschs in die Ukraine an seiner strategischen Partnerschaft mit Moskau fest. Indiens Premierminister Modi wird ebenfalls am Gipfeltreffen teilnehmen. Außer China, Russland, Indien und Usbekistan gehören Kasachstan, Kirgistan, Pakistan und Tadschikistan zur Schanghai-Gruppe. Als Gäste werden der türkische Präsident Erdogan und sein iranischer Kollege Raisi erwartet. Die SCO wurde 2001 als politisches und wirtschaftliches Gegengewicht zu westlichen Institutionen gegründet.

Gestern war Xi in Kasachstan. In der Hauptstadt Nur-Sultan kam er mit Präsident Tokajew zusammen. Dabei sicherte Xi dem zentralasiatischen Nachbarland volle Unterstützung in Sicherheitsbelangen zu.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.