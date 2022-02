Putin und Xi bei einem Treffen im Jahr 2018 (dpa-Bildfunk / Pool Sputnik Kremlin / Sergei Guneyev/)

Putin wird an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele teilnehmen und politische Gespräche mit Xi führen. Dabei soll es um die Themen Energie und Sicherheitspolitik gehen. Das Treffen findet statt vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Der Kreml hatte im Vorfeld erklärt, China unterstütze in dem Konflikt die russischen Forderungen nach Sicherheitsgarantien an den Westen. Beide Staaten kündigten an, eine gemeinsame "Vision" zur internationalen Sicherheitspolitik darlegen zu wollen.

