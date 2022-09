Der russische Präsident Wladimir Putin spricht während der Feierlichkeiten zur Annexion von ukrainischen Regionen. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kreml Pool Photo via AP) (AP / Gavriil Grigorov)

Putin betonte bei der im Staatsfernsehen übertragenen Rede, der Beitritt zu Russland beruhe auf dem Willen von Millionen von Menschen. Die Bürger von Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja würden russische Staatsbürger und zwar für immer. Die ukrainische Regierung müsse die Entscheidung der Menschen respektieren. Russland werde die Regionen jedenfalls mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen.

Auch die von Moskau eingesetzten Vertreter der vier Gebiete unterschrieben die Urkunden. Die ausstehende Zustimmung des Parlaments zur Aufnahme in die Russische Föderation soll bis Dienstag nachgereicht werden. Der Präsident zeigte sich überzeugt, dass sie erfolgen wird.

In der Nacht hatte Putin bereits per Dekret die Regionen Cherson und Saporischschja als unabhängig anerkannt. Die sogenannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk hatte Putin bereits kurz vor der Invasion der Ukraine am 24. Februar für selbstständig erklärt. Ähnlich war er bei der ukrainischen Halbinsel Krim vorgegangen, die Moskau 2014 annektierte.

Feier auf dem Roten Platz und Konzert

Auf dem Roten Platz in Moskau soll wegen der Annexion eine Feier abgehalten werden. Der Verkehr wurde wegen der geplanten Feierlichkeiten eingeschränkt, unter anderem soll es ein Konzert in der Nähe des Kreml geben.

Der frühere Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Ischinger sprach von einem "potemkinschen Dorf vom Feinsten". Damit solle verschleiert werden, dass in der Ukraine keine weiteren militärischen mehr stattfanden, sagte Ischinger im Deutschlandfunk (Audio-Link). Nun wolle man den russischen Bürgern vorgegaukeln, dass sich da doch etwas Großartiges tue. (Das gesamte Interview mit Wolfgang Ischinger können Sie hier nachlesen .)

UNO-Generalsekretär: Gefährliche Eskalation

In den vier Gebieten waren völkerrechtswidrige Scheinreferenden über den Beitritt zu Russland inszeniert worden. Nach russischen Angaben sollen bis zu 99 Prozent der Bürger zugestimmt haben. Die Ukraine spricht von einer Farce.

UNO-Generalsekretär Guterres sagte in New York, die Annexion stelle eine gefährliche Eskalation dar und stehe gegen alles, wofür die internationale Gemeinschaft eintrete. US-Außenminister Blinken nannte es einen Landraub, den man niemals anerkennen werde.

Kritik kam auch vom türkischen Präsidenten Erdogan, der Putin im Zusammenhang mit den Beitrittsplanungen zum Abbau von Spannungen aufrief. Erdogan hatte bereits das Abhalten der Scheinreferenden in russisch besetzten Gebieten in der Ukraine kritisiert. Die Türkei ist Mitglied der NATO und pflegt mit der Ukraine gute Beziehungen - aber auch mit Russland.

"Moskau betreibt, dass Ukrainer auf Ukrainer schießen"

Die Osteuropa-Expertin und frühere Russland-Korrespondentin des Deutschlandfunks, Sabine Adler, sagte , mit dem heutigen Tag würden 15 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes Russland zugeordnet. Doch auch wenn bei der Zeremonie im Kreml "eine Menge Pomp" inszeniert werde: Es gebe zurzeit immer wieder schlechte Nachrichten von der Front in der Ukraine, zuletzt aus Lyman, das nach Berichten russischer Militärblogger von ukrainischen Soldaten umzingelt sei.

Adler verwies auch auf zehntausende Männer in Russland, die das Land verließen, um sich der Einberufung zu entziehen. Sie betonte zudem, in den russisch kontrollierten Gebieten in der Ukraine würden auch Ukrainer in die russische Armee einberufen. Damit betreibe Moskau regelrecht, dass Ukrainer auf Ukrainer schießen würden.

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.