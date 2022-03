Als Reaktion auf die westlichen Sanktionen gegen russische Banken zieht sich die "Sberbank" aus dem europäischen Markt zurück. (ROLAND SCHLAGER / APA / AFP)

Damit solle ein weiterer Abfluss von Kapital verhindert werden, hieß es zur Begründung. Wegen des Angriffs auf die Ukraine und der internationalen Sanktionen bilden sich schon seit Tagen an den Bankautomaten etwa in der Moskau lange Warteschlangen. Der Rubel erlebt wegen Putins Krieg gegen die Ukraine eine beispiellose Entwertung im Vergleich zu ausländischen Währungen. Immer mehr Menschen versuchen, das Land zu verlassen und ihr Geld in Sicherheit zu bringen.

Als Reaktion auf die westlichen Sanktionen gegen russische Banken zieht sich die "Sberbank" aus dem europäischen Markt zurück. Als Gründe nennt das größte russische Institut umfangreiche Bargeldabflüsse bei den europäischen Filialen und Drohungen gegen Mitarbeiter und Gebäude. Die Sberbank ist im Ausland unter anderem in Deutschland, Österreich, Kroatien und Ungarn vertreten. An der Moskauer Aktienbörse findet auch heute kein Handel statt. Nach Angaben der russischen Zentralbank sollen aber einige ausgewählte Geschäfte an dem Handelsplatz möglich sein.

