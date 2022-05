Militärparade zum "Tag des Sieges"

Der russische Präsident Putin nutzte das Gedenken am "Tag des Sieges" vor 77 Jahre über Nazi-Deutschland für Vorwürfe gegen die NATO. (Anton Novoderezhkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Der Präsident bezeichnete die russische Invasion in die Ukraine als rechtzeitigen und notwendigen Schritt, um eine absolut inakzeptable Bedrohung durch die NATO in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen abzuwehren.

Putin ergänzte, die Streitkräfte kämpften für die Sicherheit Russlands. Der Staatschef warnte zudem vor der Gefahr eines neuen Weltkriegs. Es müsse alles getan werden, um das zu verhindern. Putin räumte Verluste seiner Truppen in der Ukraine ein und sicherte den Angehörigen verletzter oder getöteter Soldaten Unterstützung zu.

Kritik an Rede Putins

Vor der Rede hatte es Sorgen gegeben, Putin könnte eine Generalmobilmachung ausrufen oder den Einsatz neuer Waffensysteme ankündigen. Moskau hatte das stets dementiert. Anders als in den Jahren zuvor war kein ausländischer Staatschef bei der traditionellen Militärparade zu Gast.

Der tschechische Ministerpräsident Fiala warf Putin vor, die Geschichte zu verdrehen. Die Rede zeige, wie wichtig es sei, dass der Westen geschlossen gegen den Agressor vorgehe. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte Putin bereits vor der Rede eine Aneignung des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland vorgeworfen. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil meinte, man dürfe dem russischen Staatschef nicht die Deutungshoheit über den Tag des Kriegsendes überlassen.

Insgesamt 28 Paraden geplant

Auch in weiteren russischen Städten waren Militärparaden geplant. Auf der Halbinsel Kamtschatka, auf Sachalin und in der Großstadt Wladiwostok beteiligten sich Hunderte Soldaten an den Paraden zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa.

