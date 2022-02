Russlands Präsident Putin kommuniziert derzeit viel über das Fernsehen. Auch die Alarmbereitschaft für die Atomstreitkräfte verkündete er über eine TV-Sendung. (imago images/ZUMA Wire)

Er habe Verteidigungsminister Schoigu und den Generalstab angewiesen, die sogenannten Abschreckungskräfte in Kampfbereitschaft zu versetzen, betonte Putin. Diese umfassen neben einem massiven Arsenal ballistischer Raketen auch Atomwaffen.

International Sorge über Putins Vorgehen

Nato-Generalsekretär Stoltenberg zeigte sich nach Putins Ankündigung besorgt. Diese zeige, wie ernst die Lage sei und warum die Nato-Staaten zusammenstehen müssten. Eine Sprecherin des Weißen Hauses warf Putin vor, er beschwöre angebliche Bedrohungen herauf, um weitere Aggression zu rechtfertigen. Bereits Anfang der Woche hatte der russische Präsident nach Wirtschaftssanktionen der Nato mit nie dagewesenen Gegenmaßnahmen gedroht.

Nato baut Präsenz an Ostflanke deutlich aus

Die ersten Nato-Staaten - darunter Frankreich und Belgien - kündigten unterdessen die Entsendung von Truppen nach Rumänien und in die Slowakei an. Die Nato hatte sich am Freitag bei einem Gipfeltreffen darauf geeinigt, ihre Präsenz an der Ostflanke deutlich auszubauen. Darüber hinaus wollen die EU-Außenminister am Abend über die Lieferung weiterer militärischer Ausrüstung an die Ukraine beraten.

Ukraine stimmt Verhandlungen mit Russland zu

Das Büro des ukrainischen Präsidenten Selenskyj bestätigte derweil, dass es Gespräche unter Vermittlung des belarusischen Präsidenten Lukaschenko geben soll. Es werde sich eine russische und eine ukrainische Delegation an der ukrainisch-belarusischen Grenze am Fluss Prypjat in der Nähe von Tschernobyl treffen. Es gebe keine Bedingungen.

SWIFT-Ausschluss Russlands

Zahlreiche westliche Staaten hatten als Reaktion auf die fortgesetzten Angriffe Russlands in der Ukraine den Ausschluss russischer Banken aus dem internationalen Zahlungssystem Swift beschlossen. Der Beschluss wurde von den USA, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien, der EU-Kommission und Deutschland getroffen.

Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Hebestreit, in Berlin mit. Seinen Angaben zufolge betrifft der Schritt zunächst die russischen Banken, die bereits jetzt mit internationalen Sanktionen belegt sind. Zudem soll es zusätzliche Sanktionen gegen die russische Zentralbank geben.

Kurswechsel der Bundesregierung

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, der Zentralbank solle die Möglichkeit genommen werden, ihre Guthaben international einzusetzen. Die neuen Maßnahmen würden den russischen Präsidenten Putin daran hindern, seinen Krieg zu finanzieren.

Die Bundesregierung hatte in den zurückliegenden Tagen noch zögerlich auf Forderungen nach einem Ausschluss Russlands aus dem Swift-System reagiert und war deshalb international kritisiert worden.

Weiterführende Artikel:

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen fortlaufend aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.

Russische Desinformation - Warum spricht Putin von Neonazis und Genozid

Verteidigung - Was genau ist die NATO

Diese Nachricht wurde am 27.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.