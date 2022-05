Russlands Präsident Putin hält eine Rede auf der Militärparade zum "Tag des Sieges" über Nazi-Deutschland vor 77 Jahren in Moskau. (Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

In Moskau feierte Russland mit einer großen Militärparade den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Staatschef Putin rechtfertigte in seiner Rede den Angriffskrieg gegen die Ukraine als Prävention gegen eine Bedrohung, die die NATO in dem Nachbarland durch Militärhilfe und andere Einflussnahme geschaffen habe. In Kiew warf der ukrainische Präsident Selenskyj Moskau dagegen vor, den Sieg der Sowjetunion für eigene Zwecke vereinnahmen zu wollen. Sein Land aber werde den aktuellen Krieg gewinnen und damit künftig zwei Tage des Sieges feiern können. In Estland und Lettland legten Angehörige der russischen Minderheit in den Hauptstädten Riga und Tallinn unter strengen Sicherheitsbedingungen Blumen an sowjetischen Denkmälern nieder. Größere Zwischenfälle gab es nach Polizeiangaben nicht. In Polen besprühten Protestierende den russischen Botschafter mit roter Farbe und hinderten ihn daran, Blumen auf einem Friedhof für sowjetischen Soldaten niederzulegen. In Serbien und im serbisch geprägten Teil Bosniens fanden pro-russische Kundgebungen statt. Dort war zum Teil auch das "Z"-Symbol zu sehen, das Moskaus Invasionstruppen in der Ukraine verwenden.

