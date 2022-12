Russlands Präsident Putin hat per Video-Schalte an einer Feier zur Einweihung neuer Kriegsschiffe teilgenommen. (IMAGO / SNA / Mikhail Klimentyev)

Dazu gehört auch ein U-Boot, das ballistische Atomraketen abfeuern kann. Präsident Putin nahm an der Feier per Videoschalte teil. Der Kreml-Chef kündigte an, sein Land werde den Bau weiterer Schiffe beschleunigen und diese mit modernsten Waffensystemen ausstatten.

Das russische Militär gilt trotz Modernisierungsbemühungen in den vergangenen Jahren als teils unzureichend ausgerüstet und schlecht organisiert. Im April war das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte nach einem ukrainischen Raketenangriff gesunken.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.