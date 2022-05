Russlands Präsident Putin hält eine Rede auf der Militärparade zum "Tag des Sieges" über Nazi-Deutschland vor 77 Jahren in Moskau. (Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

Russland bezeichnet den Krieg offiziell als Spezialoperation. Putin ergänzte, die Streitkräfte kämpften im Donbass in der Ostukraine für die Sicherheit Russlands. Vor der Rede hatte es Spekulationen gegeben, der Staatschef könnte den Angriff offiziell als Krieg einstufen und eine Generalmobilmachung ausrufen. Anders als in den Jahren zuvor war kein ausländischer Staatschef bei der traditionellen Militärparade zu Gast. Zudem wurde die geplante Luftshow kurzfristig abgesagt. Der Kreml begründete dies mit dem Wetter.

Auch in weiteren russischen Städten gab es ähnliche Veranstaltungen. Auf der Halbinsel Kamtschatka, auf Sachalin und in der Großstadt Wladiwostok beteiligten sich Hunderte Soldaten an den Paraden zur Erinnerung an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa.

Unterdessen warnte das ukrainische Militär vor einem russischen Raketenangriff. So habe Russland etwa 19 taktische Bataillonsgruppen in der Region Belgorod direkt hinter der ukrainischen Grenze stationiert.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.