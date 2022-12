Russlands Präsident Wladimir Putin im Kreml in Moskau (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Vladimir Gerdo)

Dieser wolle das - so wörtlich - "historische Russland" auseinanderreißen, sagte Putin in einem Interview des Staatsfernsehens. So hätten die westlichen Länder stets versucht, zu "teilen" und zu "erobern". Sein Ziel aber sei es, das russische Volk zu vereinen und dessen nationale Interessen zu schützen. Putin bezog sich damit auf seine international scharf kritisierte Argumentation, wonach er den Überfall auf die benachbarte Ukraine damit rechtfertigt, dass beide Völker historisch zusammengehörten. Zugleich warf er dem Westen und der Regierung in Kiew vor, im Gegensatz zu Moskau nicht zu Verhandlungen bereit zu sein. Mit Blick auf die von den USA geplante Lieferung eines Luftabwehrsystems vom Typ Patriot erklärte der Kreml-Chef, die russischen Streitkräfte würden dieses vollständig zerstören.

Präsident Biden hatte die Patriots seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj bei seinem jüngsten Besuch in Washington zugesagt.

