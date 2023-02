Putin hält Rede zur Lage der Nation. (Sergei Karpukhin/Sputnik/Kreml Pool/AP/dpa)

Russland müsse bereit sein, Atomwaffentests ebenfalls wieder aufzunehmen, sollten die USA dies tun, sagte Putin in seiner Rede zur Lage der Nation in Moskau. Zugleich betonte der Kremlchef, es handele sich nicht um einen endgültigen Ausstieg aus der Vereinbarung.

Der "New Start"-Vertrag wurde 2010 von Russland und den USA unterzeichnet und soll die Atomwaffenarsenale der beiden Staaten beschränken. Unter anderem wird darin festgelegt, wie viele Atomsprengköpfe mit großer Reichweite die Länder stationiert haben dürfen. Zudem wird die Zahl von Raketen begrenzt, die Atomwaffen transportieren können.

In seiner Rede vor den beiden Kammern des Parlaments warf Putin dem Westen vor, Russland vernichten zu wollen. Die westlichen Länder strebten nach grenzenloser Macht und hätten schon vor langer Zeit damit begonnen, die Ukraine zu einer Art "Anti-Russland" zu machen.

Die US-Regierung wies die Vorwürfe zurück. Niemand greife Russland an, sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Biden, Sullivan, in Washington. Die Vorstellung sei absurd, dass Russland in irgendeiner Form von der Ukraine oder sonst jemandem militärisch bedroht worden sei.

