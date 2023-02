Putin hält Rede zur Lage der Nation. (Sergei Karpukhin/Sputnik/Kreml Pool/AP/dpa)

Russland müsse bereit sein, Atomwaffentests ebenfalls wieder aufzunehmen, sollten die USA dies tun, sagte Putin in seiner Rede zur Lage der Nation in Moskau. Zugleich betonte der Kremlchef, es handele sich nicht um einen endgültigen Ausstieg aus der Vereinbarung. US-Außenminister Blinken bezeichnete die Entscheidung als enttäuschend und unverantwortlich. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg bedauerte den Entschluss. Er appellierte an Putin, diesen zu überdenken.

Der "New Start"-Vertrag wurde 2010 von Russland und den USA unterzeichnet und soll die Atomwaffenarsenale der beiden Staaten beschränken. Der Vertrag begrenzt die Atomwaffenarsenale beider Länder auf je 800 Trägersysteme und je 1.550 einsatzbereite Sprengköpfe. Zudem ist vereinbart, dass sie Informationen über ihre Arsenale austauschen und jährlich Inspektionen zur Überprüfung abhalten dürfen. Die NATO hatte Russland zuletzt vorgeworfen, den Vertrag zu brechen, weil es keine Inspektionen der USA zulasse.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.