Putin hält Rede zur Lage der Nation. (Sergei Karpukhin/Sputnik/Kreml Pool/AP/dpa)

Russland müsse bereit sein, Atomwaffentests ebenfalls wieder aufzunehmen, sollten die USA dies tun, sagte Putin in seiner Rede zur Lage der Nation in Moskau. Zugleich betonte der Kremlchef, es handele sich nicht um einen endgültigen Ausstieg aus der Vereinbarung. US-Außenminister Blinken bezeichnete die Entscheidung als enttäuschend und unverantwortlich. Die USA würden in jedem Fall dafür sorgen, dass die eigene Sicherheit und die der Verbündeten gewährleistet sei. NATO-Generalsekretär Stoltenberg appellierte an Putin, die Entscheidung zu überdenken.

Das Auswärtige Amt teilte in Berlin mit, die Weltgemeinschaft habe wiederholt dazu aufgerufen, auf nukleare Drohungen zu verzichten. Die Aussetzung des Vertrags unterstreiche die Dringlichkeit einer nuklearen Abrüstung. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, sprach von einem schweren Schlag für die weltweiten Hoffnungen, zumindest die Gefahr von Atomwaffen einhegen zu können.

Der "New Start"-Vertrag wurde 2010 von Russland und den USA unterzeichnet und soll die Atomwaffenarsenale der beiden Staaten beschränken.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.