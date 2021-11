Flüchtlingskonflikt polnisch-belarussische Grenze Putin will vermitteln

Im Flüchtlingskonflikt an der polnisch-belarussischen Grenze will der russische Präsident Putin vermitteln. Russland sei bereit, bei der Lösung der Migrantenkrise zu helfen, sagte Putin in einem Interview mit einem staatlichen Fernsehsender, wie die Nachrichtenagentur RIA berichtet. Zugleich bestritt Putin, dass die Regierungen in Minsk und in Moskau hinter dem Andrang von Migranten sowohl an der polnischen als auch an der litauischen Grenze stecken könnten.

14.11.2021