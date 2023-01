Der russische Präsident Putin will weitere Verbindungen nach Europa kappen. (imago images | ITAR-TASS)

Das betrifft etwa die Europäische Menschenrechtskonvention, das Europäische Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus und die Europäische Sozialcharta. Dies geht aus dem Gesetzentwurf hervor, den Putin heute ins Parlament einbrachte. Die Verabschiedung gilt als Formsache. Russland wurde bereits vor Monaten wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine aus dem Europarat ausgeschlossen.

Die Generalsekretärin des Europarates, Buric, forderte anlässlich des zweiten Jahrestags der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny dessen Freilassung. Nawalny sei unter sehr harten Bedingungen mit "schweren Auswirkungen auf seine Gesundheit" in Haft, erklärte Buric. Der 46-Jährige sitzt nach einer Verurteilung wegen Betrugs in einem Straflager in Russland. Westliche Regierungen und Menschenrechtsorganisationen sehen das Urteil als politisch motiviert an.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.