Putins Jahrespressekonferenz Der Ex-Agent kann nicht raus aus seiner Haut Ein Kommentar von Sabine Adler

Putin auf einer Online-Pressekonferenz am 17. Dezember (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Aleksey Nikolskyi)

Der russische Präsident Wladimir Putin schreckt vor nichts zurück, um seine Macht zu sichern, kommentiert Sabine Adler. Er verhält sich dabei, wie er es als ehemaliger KGB-Agent gelernt hat: Falsche Fährten legen und Verwirrung stiften.

Ein Ex-KGB-Offizier gibt eine Pressekonferenz – das klingt wie ein Widerspruch in sich. Ausgerechnet der ehemalige Geheimdienst-Mann soll offen Rede und Antwort stehen - in- und ausländischen Journalisten, russischen Bürgerinnen und Bürgern.

Eine lange Zeit stand heute ein Elefant im virtuellen Raum der Pressekonferenz: Wann würde das Staatsoberhaupt auf die Causa Nawalny reagieren. Laut dem internationalen Rechercheteam ist der Oppositionspolitiker nicht nur dreieinhalb Jahre beschattet worden, es gab mindestens zwei Versuche, ihn zu vergiften. Und Putin persönlich soll den Befehl für diese großangelegte Operation erteilt haben.

Nawalny zum Landesverräter umetikettiert

Der russische Präsident hat natürlich mit dieser Frage gerechnet. Sie war kein heißes Eisen mehr, denn er hatte sich längst eine Strategie zurechtgelegt. Die wurde seinem Ruf als gewiefter skrupelloser Agent einmal mehr gerecht: Er drehte den Spieß rum. Das Ganze sei eine Geheimdienstoperation der USA gewesen.

Sinngemäß sagte er: Die journalistische Recherche sei lediglich der Weg gewesen, eine amerikanischen Version unter die Leute zu bringen. Dass der bekannte Blogger und "Patient in der Berliner Klinik", wie Putin Nawalny nennt, mit dem amerikanischen Geheimdienst zusammenarbeite, sei interessant, folglich könnten die russischen Dienste ja gar nicht anders, als Nawalny im Auge zu behalten. So wird das Opfer Nawalny, den man mehrfach versuchte umzubringen, zum Täter, zum Landesverräter umetikettiert.

Herrschaft bis zum Schluss

Putin schreckt vor nichts zurück. Zweimal wurde er heute gefragt, was 2020 für ein Jahr für ihn war. Seine Bilanz fiel weit positiver aus als wohl für die meisten Menschen, was kein Wunder ist. Da war die Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg, da war der Impfstoff Sputnik, der zwar nicht in großen Mengen hergestellt werden kann, aber offenbar gut gegen Corona wirkt.

(www.imago-images.de)Verfassungsreform in Russland - Lebenslange Straffreiheit für Putin

Der russische Präsident Wladimir Putin war nicht nur Vordenker der großen Verfassungsreform, sondern wird auch selbst großer Nutznießer sein. Ungemütlich soll es hingegen für seine politischen Gegner werden.

Vor allem aber war es für Wladimir Putin ein gutes Jahr, weil er es clever schaffte, die Verfassung so auf seine Bedürfnisse zuschneidern zu lassen, dass er nicht nur zwei weitere Amtszeiten an der Macht bleiben kann, sondern danach auch noch Straffreiheit genießt. Seine Agenda ist klar: Der Abbau der demokratischen Rechte wird fortgesetzt, ebenso die Diskreditierung der Opposition als ausländische Agenten, die angeblich nur Aufträge aus dem Westen zum Schaden Russlands ausführten. Die Zensur des Internets wird die nächste Etappe sein, die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

Ein Ex-Agent gibt eine Pressekonferenz. Das klingt nicht nur wie ein Widerspruch, es ist einer: Putin kann nicht raus aus seiner Haut, er legt falsche Fährten, stiftet Verwirrung und verliert niemals das Ziel aus den Augen: seine Herrschaft - bis zum Schluss.

Sabine Adler (©Deutschlandradio / Bettina Straub )Sabine Adler, Journalistin und Buchautorin. Journalistik-Studium Universität Leipzig, danach Sender Magdeburg, radio ffn, Deutsche Welle. Seit 1997 beim Deutschlandradio, u.a. als Russland-Korrespondentin, Leiterin des Hauptstadtstudios. 2011-2012 Leiterin Presse und Kommunikation Deutscher Bundestag. Danach Osteuropakorrespondentin, derzeit Leiterin des Reporterpools.