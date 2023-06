Blinken-Rede

US-Außenminister Antony Blinken (picture alliance / AA / Nathan Posner)

Es stehe außer Frage, dass Russland heute in militärischer, wirtschaftlicher und geopolitischer Hinsicht deutlich schlechter dastehe als vor dem Einmarsch in das Nachbarland, sagte Blinken in einer Rede im Rathaus der finnischen Hauptstadt Helsinki. Von der Ausrüstung über die Führung und Strategie bis hin zur Moral sei Russlands Vorgehen eine "Fallstudie im Versagen". Darüber hinaus sei die russische Wirtschaft heute ein Schatten ihrer selbst und nur ein Bruchstück davon, was sie hätte werden können, wenn Putin statt in Waffen und Krieg in Technologien und Innovationen investiert hätte.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.