Nach dem Militärputsch im Sudan wird Ministerpräsident Hamduk in der Residenz des Putschistenführers General Al-Burhan festgehalten.

Der Offizier erklärte, er habe Hamduk zu dessen eigener Sicherheit in seine Residenz gebracht. Al-Burhan und Hamduk standen seit August 2019 gemeinsam an der Spitze einer Übergangsregierung. Nach der Machtergreifung der Militärs unter Führung von Al-Burhan am Montagmorgen war Hamducks Verbleib zunächst unklar. Neben den Vereinten Nationen hatten auch Deutschland und USA die sofortige Freilassung des Politikers gefordert. General Al-Burhan behauptete, Hamduck könne sich frei bewegen. Nach Einschätzung der UNO kontrolliert das Militär die Hauptstadt Khartum. Der Flughafen, Brücken und das Staatsfernsehen seien in der Hand der Streitkräfte und die Eingänge in die Stadt versperrt.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.