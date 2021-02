Das EU-Parlament hat wegen des Militär-Putschs in Myanmar Sanktionen gegen die Armee-Führung gefordert.

Die Abgeordneten verabschiedeten eine entsprechende, nicht-bindende Resolution mit 677 zu einer Stimme. Alle Führungspersönlichkeiten der Streitkräfte und alle am Staatsstreich beteiligten Personen müssten mit Strafmaßnahmen belegt werden, heißt es darin. Im UNO-Menschenrechtsrat soll morgen über eine Resolution zu Myanmar diskutiert werden. In dem von der EU eingereichten Text wird der Putsch verurteilt und die Freilassung der faktischen Regierungschefin Aung San Suu Kyi gefordert. Die USA kündigten bereits gestern Sanktionen an.



Das Militär in Myanmar hatte am 1. Februar die Macht übernommen, nachdem die Partei von Suu Kyi im November die Parlamentswahl gewonnen hatte. Die Straßenproteste gegen den Putsch halten seit nunmehr sechs Tagen an.

