Soldaten vor einem Militärstützpunkt. im westafrikanischen Krisenstaat Burkina Faso (dpa/Sam Mednick)

Oberstleutnant Sandaogo Damiba sagte in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache, sein Land brauche mehr denn je internationalen Partner, damit es so schnell wie möglich aus der Krise herauskommen könne. Er rufe die internationale Gemeinschaft auf, Burkina Faso zu unterstützen. Zugleich stellte der Offizier eine Rückkehr zur Demokratie in Aussicht. Wenn die Bedingungen es zuließen, werde sein Land zur verfassungsgemäßen Ordnung zurückkehren. Welche Bedingungen dies sein könnten, ließ der Armeechef allerdings offen.

Das Militär hatte Präsident Kaboré am Montag abgesetzt und die Macht in Burkina Faso übernommen. Die EU, die UNO, die USA und die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas verurteilten den Umsturz und forderten eine Rückkehr zur Demokratie.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.