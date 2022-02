Ein Mann in Ouagadougou hält ein Bild des Putschistenführers Damiba. (AP/dpa/Sophie Garcia)

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AIB übertrug ihm der nationale Verfassungsrat das Amt des Staatschefs. Ende Januar hatten von Damiba angeführte Soldaten den amtierenden Präsidenten Kaboré gestürzt. Als Grund nannten sie ein mangelndes Vorgehen der Regierung gegen islamistische Terrorgruppen.

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas und die Afrikanische Union haben Burkina Faso wegen des Umsturzes suspendiert. Es war bereits der fünfte Putsch in West- und Zentralafrika in gut einem Jahr. Machtübernahmen durch das Militär gab es auch im Tschad, in Guinea, im Sudan und in Mali.

