Wegen US-Schuldenstreit

Grund ist die Absage von US-Präsident Biden. Dieser hatte begründet, dass er sich zunächst um den Streit über die Schuldenobergrenze in seinem Land kümmern müsse. Der australische Ministerpräsident Albanese äußerte die Hoffnung, dass sich die sogenannten "Quad"-Länder mit Biden am Rande des G7-Gipfels in Japan in dieser Woche treffen könnten. Die Vierergruppe setzt sich für einen freien Indo-Pazifik-Raum ein.

Biden hatte seine Teilnahme nach einem Krisentreffen zur Schuldenobergrenze abgesagt. Sowohl der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, McCarthy, als auch der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Schumer, äußerten sich nach dem Treffen optimistisch. Eine baldige Einigung sei möglich.

