Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach lehnt das mögliche Aus der Lohnersatzleistung für ungeimpfte Beschäftigte ab, die wegen Corona in Quarantäne müssen.

Eine solche Regelung würde dazu führen, dass sich die betroffenen Menschen gar nicht erst in Quarantäne begäben, sagte Lauterbach der "Rheinischen Post". Er nannte es lebensfern, dass sich Menschen auf eigene Kosten testen ließen, um dann im Fall eines positiven Ergebnisses auch noch ohne Verdienstersatz in Quarantäne zu gehen. Deshalb bevorzuge er die Lösung, dass bundesweit das Arbeitsentgelt auch in der Quarantänezeit weitergezahlt werde.



Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten heute über ein einheitliches Vorgehen beim finanziellen Ausgleich für angeordnete Quarantäne. Im Gespräch ist ein Ende der Entschädigungen für Verdienstausfälle wegen angeordneter Quarantäne für Ungeimpfte.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.